Άρσεναλ - Σάντερλαντ 5-1: Με... περίπατο και «καυτό» Ενκέτια στους «4» του League Cup (vid)

Με τον Έντι Ενκέτια να πετυχαίνει το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του, η Άρσεναλ δεν άφησε περιθώρια στη Σάντερλαντ (5-1) και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τους «4» του League Cup.

Είναι η διοργάνωσή του. Όντας πιο πίσω στο rotation της Άρσεναλ, ο Έντι Ενκέτια παίρνει τις μεγάλες ευκαιρίες του στο League Cup και φροντίζει να τις εκμεταλλεύεται ιδανικά. Αυτή τη φορά, απέναντι στη μοναδική ομάδα των προημιτελικών εκτός Premier League, τη Σάντερλαντ, ο 22χρονος στράικερ το έκανε σημειώνοντας το παρθενικό χατ-τρικ της καριέρας του και με 9 γκολ σε 10 συμμετοχές στη διοργάνωση, οδήγησε σαν άλλος ηγέτης τους Κανονιέρηδες στους «4», με το εμφατικό 5-1.

Με άξιο συμπαραστάτη τον Νικολά Πεπέ (γκολ και δύο ασίστ), επίσης από τους… ξεχασμένους στην Premier League, η ομάδα του Αρτέτα δεν επηρεάστηκε από τα κρούσματα κορονοϊού, πήρε προβάδισμα στο 17’ (Ενκέτια) και το διπλασίασε με τον Ιβοριανό εξτρέμ (27’). Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν άμεσα (31’) με γκολ του Μπρόουντχεντ, ωστόσο, στο δεύτερο μέρος οι Λονδρέζοι τελείωσαν την υπόθεση πρόκριση με συνοπτικές διαδικασίες. Ο Ενκέτια ολοκλήρωσε το χατ-τρικ με γκολ στο 49’ και το 58’ και ο 18χρονος πρωτοεμφανιζόμενος με την Άρσεναλ, Πατίνο άνοιξε λογαριασμό για το τελικό 5-1 στο 90+1’.

Έτσι, η Άρσεναλ προκρίθηκε στα ημιτελικά του League Cup μετά από τέσσερα χρόνια κι εκεί λογικά θα προκύψει ντέρμπι, καθώς θα βρει απέναντί της μία εκ των νικητών των Μπρέντφορντ-Τσέλσι, Λίβερπουλ-Λέστερ και Τότεναμ-Γουέστ Χαμ.

Άρσεναλ (Μίκελ Αρτέτα): Λένο, Σέντρικ, Γουάιτ (73’ Γκάμπριελ), Χόλντινγκ, Ταβάρες, Ελνένι, Πεπέ, Σμιθ-Ρόου (90+1’ Πατίνο), Όντεγκαρντ (73’ Μαρτινέλι), Μπαλογκούν (55’ Τζάκα), Ενκέτια

