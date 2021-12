Μαν. Γιουνάιτεντ: Επέστρεψε στο προπονητικό, έφυγαν αμέσως τρεις παίκτες

Το προπονητικό κέντρο της Γιουνάιτεντ άνοιξε ξανά για να υποδεχθεί την ομάδα και να δουλέψει ενόψει των επερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων, ωστόσο, τρεις παίκτες απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις έπειτα από μόλις 10 λεπτά...

Οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν έχουν παίξει από τις 11 του μηνός και το εκτός έδρας 1-0 επί της Νόριτς, αφού, αναβλήθηκαν τα παιχνίδια τους με τις Μπρέντφορντ και Μπράιτον λόγω της έξαρσης κρουσμάτων κορονοϊού.

Η ομάδα του Ραλφ Ράνγκνικ το πρωί της Τρίτης επέστρεψε στο «Κάρινγκτον» για να δουλέψει όσο μπορεί ενόψει της προγραμματισμένης αναμέτρησης με την Νιούκαστλ, στο πλαίσιο της Boxing Day, την Δευτέρα (27/12), ωστόσο, υπήρξαν και τα απρόοπτα.

Οι Γκρίνγουντ, Λίνγκαρντ και Σο απομακρύνθηκαν από το προπονητικό κέντρο εντός των πρώτων 10 λεπτών και δεν αποκλείεται αυτό να αφορά τα αποτελέσματα των τεστ στα οποία υποβλήθηκαν για τον Covid-19.

🚨 BREAKING 🚨



Manchester United have returned to training at Carrington on a staggered basis. pic.twitter.com/pnVj7GTZIp