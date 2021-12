Ρόι Κιν: Ρεσιτάλ γέλιου με τον Ρίτσαρντς και τα Χριστουγεννιάτικα μπλουζάκια (vid)

Ο Μίκα Ρίτσαρντς ετοίμασε μια αστεία έκπληξη στον Ρόι Κιν που ενώ αρχικά έδειχνε να μην μπορεί να τη διαχειριστεί, τελικά συμμετείχε με χαρά και έβαλε και το δικό του χριστουγεννιάτικο μπλουζάκι με το πρόσωπό του!

Ο παλαίμαχος δεξιός φουλ μπακ της Μάντσεστερ Σίτι, είναι γνωστό πειραχτήρι και το γέλιο του είναι τόσο μεταδοτικό που και παντελώς τίποτα να μην είναι αστείο, τον ακούει κανείς και γελάει μαζί του.

Ο Ρίτσαρντς είχε ετοιμάσει μπλουζάκια με την μορφή του άλλοτε χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το διαδικτυακό βίντεό τους «Driving Home for Christmas» και φυσικά έδωσαν ρεσιτάλ γέλιου γι' ακόμα μια φορά.

«Είσαι χαζός, ήξερα ότι έχεις ετοιμάσει κάτι...» του είπε ο Κιν, που όμως βγήκε κι εκείνος από το αυτοκίνητο για να βάλει το δικό του πουλόβερ και να μοιάζουν!

🚨 𝗗𝗿𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗼𝗺𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗺𝗮𝘀: Episode 1 🚘



Back on the road again 🙌@MicahRichards & Roy Keane are heading home for the festive season where they discuss the United job, talk Christmas films and exchange some very thoughtful gifts 🎁🤣 pic.twitter.com/ZujCanBj6J