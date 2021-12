Σαλάχ: Κορυφαίος του 2021 για τους οπαδούς στην Αγγλία

Για δεύτερη σερί χρονιά ο Μοχάμεντ Σαλάχ αναδεικνύεται ο κορυφαίος του έτους στην Premier League, κερδίζοντας την προτίμηση των οπαδών σε ψηφοφορία όπου έλαβαν μέρος 140.000 άτομα.

Η διενέργηση της ψηφοφορίας γίνεται υπό την ευθύνη της Daily Mirror, η οποία το μεσημέρι της Δευτέρας ανακοίνωσε τον μεγάλο νικητή για φέτος.

Αυτός, είναι ο Μο Σαλάχ, που δεν κατάφερε να σκοράρει το απόγευμα της Κυριακής απέναντι στην Τότεναμ κι έτσι το σερί του με συμμετοχή σε γκολ για τη Λίβερπουλ σταμάτησε στα 15 διαδοχικά ματς.

Ο «Φαραώ» με τα απίστευτα κατορθώματά του, νίκησε τους Ράις, Μπρούνο, Φόντεν και Μεντί που κατέλαβαν όλες τις υπόλοιπες θέσεις μέχρι και την πρώτη πεντάδα.

🏆 FANS’ FOOTBALLER OF THE YEAR TOP 20 🏆 After over 1️⃣4️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣ votes… @MoSalah reigns supreme 👑 @_DeclanRice the top England star 🦁 @B_Fernandes8 breaks top three 🪄 pic.twitter.com/ASbVEmbRvO

Mohamed Salah has been named Fans' Footballer of the Year for 2021 🏆



Liverpool colleague Andy Robertson can see why the forward won the award 💪 pic.twitter.com/AYQUvRoTOm