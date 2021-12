Premier League: Απέρριψε το αίτημα της Τσέλσι για αναβολή του αγώνα με την Γουλβς

Αρνητική ήταν η απάντηση που έλαβαν οι άνθρωποι της Τσέλσι, από την Premier League, στο αίτημά τους να αναβληθεί το παιχνίδι με την Γουλβς, λόγω των πολλών κρουσμάτων που έχουν παρουσιαστεί στις τάξεις των «μπλε».

Η Τσέλσι είναι μία από τις πολλές ομάδες η οποία ταλαιπωρείται από την πανδημία κι από την μετάλλαξη. Πριν από μερικές ημέρες Τίμο Βέρνερ, ο Ρομελού Λουκάκου και ο Κάλουμ Χάντσον-Οντόι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό αλλά πλέον τα κρούσματα έχουν αυξηθεί στα επτά!

Οπως είναι λογικό επικρατεί αναστάτωση στις τάξεις των «μπλε», μετά την έξαρση του κορονοϊού στην ομάδα τους, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι του αγγλικού συλλόγου να αιτηθούν την αναβολή της προγραμματισμένης αναμέτρησης με την Γουλβς σήμερα (19/12) στις 16:00.

Η Premier League ωστόσο απέρριψε το αίτημα της Τσέλσι, ξεκαθαρίζοντας ότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί κανονικά παρά τις πιέσεις από πλευράς Τσέλσι. Υπενθυμίζεται πάντως ότι η έξαρση-ρεκόρ που καταγράφεται την τελευταία εβδομάδα στην Premier League προκαλεί ανησυχία στους συλλόγους κι ολοένα και περισσότεροι πιέζουν τη διοργανώτρια αρχή για διακοπή, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του νέου έτους!

Premier League games that have been postponed this weekend due to Covid-19…



Man United vs Brighton

Aston Villa vs Burnley

Southampton vs Brentford

Watford vs Palace

West Ham vs Norwich

Everton vs Leicester



Chelsea with 7 positive cases, have their request rejected. pic.twitter.com/CN2KGi8ev5