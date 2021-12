Λιντς: Συνελήφθη οπαδός της για ρατσιστική επίθεση στους παίκτες της Άρσεναλ

Στη σύλληψη ενός οπαδού της Λιντς, προχώρησε η αστυνομία του Γουέστ Γιορκσάιρ, μετά τις καταγγελίες της Άρσεναλ για ρατσιστική επίθεση στους παίκτες της.

Λίγο μετά τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου, οι «κανονιέρηδες» μετέφεραν στον 4ο διαιτητή της αναμέτρησης με τη Λιντς, ότι ένας οπαδός των «παγωνιών» επιτέθηκε ρατσιστικά σε παίκτες της Άρσεναλ που έκαναν εκείνη τη στιγμή προθέρμανση.

Με τη σειρά της, η αστυνομία του Γουέστ Γιορκσάιρ, ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό του συγκεκριμένου οπαδού και λίγο μετά το φινάλε του αγώνα, κατάφερε να τον συλλάβει.

Το παραπάνω γεγονός επιβεβαίωσε και με ανακοίνωσή της η Λιντς, η οποία καταδίκασε το ρατσιστικό επεισόδιο και ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που κάποιος άλλος οπαδός της προβεί σε τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες, τότε θα τον αποκλείσει ισόβια από τα παιχνίδια της.

«Η Λιντς Γιουνάιτεντ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η έρευνα για τους ισχυρισμούς για ρατσισμό κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα μας με την Άρσεναλ βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι έχει γίνει ήδη μια σύλληψη σε σχέση με τον ισχυρισμό, ανέφερε ο σύλλογος. σε ανακοίνωσή του. Ο ρατσισμός δεν θα είναι ανεκτός στη Λιντς και όποιος οπαδός προβεί σε τέτοια ενέργεια θα προχωρήσουμε σε ισόβιο αποκλεισμό τους από όλους τους αγώνες της ομάδας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η Λιντς.

An arrest has been made after a Leeds fan allegedly racially abused the Arsenal bench during the first half of Saturday's 4-1 home defeat in the Premier League.