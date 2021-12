Μαρτινέλι: Από παγκίτης έχει γίνει ο ήρωας της Άρσεναλ (vid)

Ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι έχει πάρει από το χέρι την Άρσεναλ και με τις τρομερές εμφανίσεις που πραγματοποιεί έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μικέλ Αρτέτα.

Η φετινή σεζόν για τον 20χρονο Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς ο Μικέλ Αρτέτα δεν έβλεπε στο πρόσωπο του έναν παίκτη ο οποίος είναι έτοιμος να σηκώσει το βάρος της φανέλας των «κανονιέρηδων».

Παρ' όλα αυτά, ο Μαρτινέλι δεν το έβαλε κάτω, έσκυψε κεφάλι και με σκληρή δουλειά κατάφερε να κερδίσει φανέλα βασικού και παράλληλα να γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Άρσεναλ στα τελευταία παιχνίδια.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι πριν από μερικές εβδομάδες, ο νεαρός αστέρας της Άρσεναλ, έβλεπε ενδεκάδα με τα... κιάλια, καθώς ήταν στον πάγκο στα επτά από τα δώδεκα πρώτα παιχνίδια της ομάδας του. Ωστόσο, ο Αρτέτα του έδωσε φανέλα βασικού στα πέντε από τα έξι τελευταία ματς και δικαιώθηκε για την επιλογή του.

Κι αυτό διότι ο Μαρτινέλι σε αυτό τον αριθμό αγώνων, έχει πάρει από το χέρι την ομάδα του οδηγώντας την σε επιτυχίες κι έχοντας απολογισμό τέσσερα τέρματα και δύο ασίστ. Η τελευταία του παράσταση ήταν στο ματς με τη Λιντς, εκεί όπου μέσα σε διάστημα 29 λεπτών κατάφερε να βρει δύο φορές δίχτυα και να βοηθήσει τα μέγιστα ώστε η ομάδα του να φύγει με το τρίποντο (1-4) από το «Έλαντ Ρόουντ».

Incredible work rate, amazing runs in behind and two world class finishes. Gabriel Martinelli re-introduction to the side has re-invigorated this young Arsenal team. What a talent ❤️

vs. Newcastle ⚽

vs. Man Utd 🅰️

vs. Everton

vs. Southampton 🅰️

vs. West Ham ⚽

vs. Leeds ⚽



Gabriel Martinelli is making an impact in the Premier League 📈 pic.twitter.com/rj07GAXyR1