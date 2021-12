Κλοπ: «Η Λίβερπουλ δεν θα αποκτήσει κανέναν ανεμβολίαστο παίκτη» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο απόκτησης ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί, καθώς θεωρεί πως θα είναι μεγάλη απειλή για την Λίβερπουλ.

Η κατάσταση με την μετάλλαξη «Όμικρον» του κορονοϊού στην Αγγλία και συγκεκριμένα στην Premier League, έχει ξεφύγει. Η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει απόψε (19/12, 18:30) την Τότεναμ, η οποία έχει ταλαιπωρηθεί όσο καμία άλλη ομάδα από την πανδημία το τελευταίο διάστημα.

Παρά τις πιέσεις αρκετών ομάδων για διακοπή του πρωταθλήματος, κατά τη διάρκεια των εορτών, ο Γιούργκεν Κλοπ δεν είναι σύμφωνος με αυτή την ιδέα, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας.

Οταν μάλιστα ρωτήθηκε για τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας και για το πως η πανδημία επηρεάζει την ομάδα στις κινήσεις της, ο Γερμανός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι οι «Reds» δεν πρόκειται να κινηθούν για την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν είναι εμβολιασμένος.

«Δεν είμαστε κοντά στην απόκτηση ενός παίκτη, αλλά, ναι, ο εμβολιασμός θα έχει επίδραση στην απόφασή μας. Αν ένας παίκτης δεν εμβολιαστεί καθόλου, είναι μια συνεχής απειλή για όλους μας. Ασφαλώς και ο ίδιος δεν θέλει να είναι απειλή, δεν σκέφτεται: "Ωχ Θεέ μου, δεν νοιάζομαι για τους άλλους". Όμως είναι απειλή για όλους μας. Θα πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις. Θα πρέπει να είναι μόνος του, να αλλάζει σε διαφορετικά αποδυτήρια με εμάς, να τρώει σε άλλο εστιατόριο να είναι σε διαφορετικό λεωφορείο. Από οργανωτική άποψη, είναι πολύ ακατάστατο.

Είναι απίστευτο δύσκολο να ακολουθήσεις τα πρωτόκολλα, αν θέλεις όντως να το κάνεις. Αν κάποιος κολλήσει Covid και ήταν τις τελευταίες τέσσερις ημέρες κοντά του, θα είναι σε απομόνωση. Αν πρέπει να ταξιδέψουμε σε μια χώρα για να παίξουμε ποδόσφαιρο και επιστρέψουμε, πρέπει να μπει σε απομόνωση. Πρέπει να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, όπως να χτίσουμε επιπλέον κτίρια για μη εμβολιασμένους παίκτες, και αυτό δεν θα συμβεί. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κλοπ.

📺 Jurgen Klopp on why players should be vaccinated:



"If a player is not vaccinated at all then he is a constant threat for all of us. He doesn’t want to be a threat of course, it’s not that he thinks ‘Oh my god I don’t care about the others.’ But he is." 🔴 pic.twitter.com/KMarYPNMGC