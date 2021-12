Άστον Βίλα: Τα κρούσματα αυξήθηκαν, το ματς αναβλήθηκε και ο Τρεζεγκέ βγήκε για ζέσταμα (vid)

Ο Τρεζεγκέ βγήκε κανονικά στο γήπεδο για να κάνει ζέσταμα και να μην αφήσει να πάει χαμένη η μέρα μετά την αναβολή στο Άστον Βίλα – Μπέρνλι για την 18η αγωνιστική της Premier League.

Το παιχνίδι στο «Βίλα Παρκ» είναι το 6ο από τα 10 του Σαββατοκύριακου που αναβάλλεται για το κορυφαίο πρωτάθλημα αυτό το διήμερο.

Περίπου ένα δίωρο πριν από τη σέντρα οι «χωριάτες» είχαν έξαρση κρουσμάτων και αποφασίστηκε να μη γίνει ούτε αυτό το παιχνίδι.

Ο Τρεζεγκέ, πάντως, που είχε φτάσει στο γήπεδο με την υπόλοιπη αποστολή, βγήκε κανονικά στον αγωνιστικό χώρο για να κάνει ένα μικρό ζέσταμα και λίγο τρέξιμο, δίχως να καταλαβαίνει κανείς ποιον χαιρετούσε στις άδειες εξέδρες...

🗣"I'm not sure who he's waving to because there can't be anyone at the grounds!" 🤣



Trézéguet out on his own just having a jog around the pitch 💪🏼 pic.twitter.com/IymJzHBwKT