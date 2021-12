Γκουαρδιόλα - Μάντσεστερ Σίτι: Λήξη «συναγερμού», αρνητικό το τεστ του Καταλανού

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είχε παρουσιάσει αμφίβολο αποτέλεσμα στο τεστ κορονοϊού, αλλά τελικά διαγνώσθηκε αρνητικός και θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο για το ματς κόντρα στη Νιούκαστλ (19/12, 16:00).

Συναγερμός... τέλος στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα διαγνώσθηκε αρνητικός στον κορονοϊό στο δεύτερο τεστ που υποβλήθηκε μετά το αμφίβολο αποτέλεσμα που παρουσίασε το πρωί της Παρασκευής, το οποίο και είχε ως αποτέλεσμα να ακυρώσει όλες τις προγραμματισμένες συνεντεύξεις Τύπου.

Ο Καταλανός τεχνικός θα βρίσκεται, λοιπόν, κανονικά στον πάγκο για το παιχνίδι των Πολιτών στην έδρα της Νιούκαστλ (19/12, 16:00), το ένα από τα μόλις πέντε της... μισής επόμενης αγωνιστικής, λόγω της έξαρσης Covid-19 και των μαζικών αναβολών.

Προς το παρόν, η Σίτι ανήκει στο κλαμπ των (λίγων) ομάδων που δεν έχουν επηρεαστεί ακόμη από κρούσματα και θα είναι ετοιμοπόλεμοι για το ματς κόντρα στις Καρακάξες, με μοναδικό απόντα τον Φεράν Τόρες.

