Κριστιάνο - Φέργκιουσον: Ξανά μαζί σε κοινή συνέντευξη για την Γιουνάιτεντ (vid)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε την υπέροχη ιδέα να ενώσει σε κοινή συνέντευξη τους Κριστιάνο και Σερ Άλεξ! Η ατάκα του Πορτογάλου για τον τρόπο με τον οποίο τον «κέρδισε» ο Σκωτσέζος θρύλος.

Έχουν μια σχέση... πατέρα – γιου. Ο Φέργκιουσον τον ξεχώρισε από ένα φιλικό ματς των «κόκκινων διαβόλων» απέναντι στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και κίνησε όλες τις διαδικασίες άμεσα για να τον πάρει στο Μάντσεστερ.

Αρκετά χρόνια μετά και με τους δυο τους να γνωρίζουν πολύ καλά το μεγαλείο που αντιστοιχεί δίπλα στο όνομα του καθενός με όσα κατάφεραν στο ποδόσφαιρο, τώρα συναντιούνται ξανά σε κοινή συνέντευξη για λογαριασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Όλα όσα μου είχε πει, τα έκανε πράξη...» είπε ο Κριστιάνο για τον Φέργκιουσον και τον τρόπο με τον οποίο τον διαχειριζόιταν.

Η συνέντευξη θα προβληθεί σύντομα...

Sir Alex. @Cristiano. Together again ❤



⏳ The latest 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲 𝗩𝗶𝗲𝘄 with @TeamViewer: coming soon...#MUFC | #BringingYouCloser pic.twitter.com/DEmqEnrMvu