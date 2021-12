Κλοπ: «Θέλουμε να παίξουμε, ξέρω τι θα πουν οι αντιεμβολιαστές για τα κρούσματά μας»

Ο Γιούργκεν Κλοπ ανέφερε πως στη Λίβερπουλ δεν γνωρίζουν τι γίνεται στην Τότεναμ με τα κρούσματα και την ανάρρωσή τους, ωστόσο, έδειξε πως δεν θέλει να σκέφτεται την πιθανή αναβολή. «Ξέρω τι θα λένε όσοι είναι αντιεμβολιαστές, τώρα που έχουμε κρούσματα» σχολίασε.

Τη στιγμή που η Premier League ταλαιπωρείται τρομερά από τον κορονοϊό και οι ομάδες σχεδόν καθημερινά παρουσιάζουν όλο και περισσότερους νοσούντες, ο Κλοπ εύχεται να καταφέρει να τσουλήσει η μπάλα στο χορτάρι στο Κυριακάτικο ματς των «κόκκινων» με την Τότεναμ.

Ο Γερμανός τεχνικός που γενικά έχει δηλώσει δημοσίως πως είναι υπέρμαχος του εμβολιασμού και προσπαθεί κι εκείνος να πείσει τους ανθρώπους που έχει γύρω του, δήλωσε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής:

«Η αλήθεια είναι πως είναι κάτι περίεργο όλο αυτό που συμβαίνει με την Premier και είμαστε σε άγνοια σε μια εποχή που τα πάντα γίνονται τόσο ανοιχτά, ακόμα και αυτή τη στιγμή με τις αναβολές των αγώνων.

Δεν γνωρίζουμε τίποτα εμείς για την Τότεναμ, δεν ξέρουμε αν έχουν κάνει προπονήσεις, αν έχουν δουλέψει ακόμα και σήμερα, αλλά θέλουμε να παίξουμε την Κυριακή.

Τώρα που έχουμε κρούσματα ξέρω τι θα πουν οι αντιεμβολιαστές, ότι είπα πως άπαντες είναι εμβολιασμένοι και ξαφνικά κόλλησαν, ωστόσο, όταν έχεις κάνει το εμβόλιο, το περνάς ελαφριά».

🗣 "I know all the anti-vaxxers out there will say Klopp said they were vaccinated and got the virus, you can get it but you get through it in the right way."



Jurgen Klopp says he has nothing to hide regarding his players and defends his comments about the vaccine pic.twitter.com/xOOaTtKOkT