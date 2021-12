Μάντσεστερ Σίτι: Ανησυχία με το αμφίβολο τεστ κορονοϊού του Γκουαρδιόλα

Συναγερμός σήμανε στις τάξεις της Μάντσεστερ Σίτι, μετά το αμφίβολο τεστ κορονοϊού που παρουσίασε ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξενείται αυτή την αγωνιστική από τη Νιουκάστλ (19/12, 16:15), έχοντας ως στόχο την κατάκτηση των τριών βαθμών για να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Βέβαια, για την εν λόγω αναμέτρηση δεν μπορεί να πει κανείς με σιγουριά ότι θα διεξαχθεί μετά την ανεξέλεγκτη μετάδοση του κορονοϊού.

Λίγο πριν την προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου, ο Πεπ Γκουαρδιόλα, όπως και τα υπόλοιπα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος υποβλήθηκαν στον απαραίτητο έλεγχο. Ωστόσο, το rapid test του Καταλανού προπονητή έδειξε αμφίβολο αποτέλεσμα κάτι που ενεργοποίησε το Πρωτόκολλο.

Ετσι ο Γκουαρδιόλα αναγκάστηκε να διακόψει τη συνέντευξη Τύπου καθώς θα πρέπει να κάνει PCR test προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι θετικός στον κορονοϊό ή όχι.

Μέχρι να βγουν τα νέα αποτελέσματα, τότε ο προπονητής των Πολιτών θα παραμείνει σε καραντίνα χωρίς να έχει επαφή με κανένα άλλο μέλος της ομάδας του. Αν κι εφόσον το τεστ δείξει θετικό, τότε ο Γκουαρδιόλα θα πρέπει να παραμείνει σε καραντίνα για τις επόμενες δέκα ημέρες.

#MCFC manager Pep Guardiola has cancelled his media activities today after returning an inconclusive coronavirus test.