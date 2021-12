Λίβερπουλ: Ο Σαλάχ σκόραρε ξανά και ισοφάρισε το all-time ρεκόρ του Βάρντι (vid)

Ιστορικής σημασίας ήταν το γκολ που πέτυχε ο Μοχάμεντ Σαλάχ, απέναντι στη Νιουκάστλ, καθώς ισοφάρισε το all-time ρεκόρ του Τζέιμι Βάρντι.

Η Λίβερπουλ έκανε την ανατροπή και στο τέλος γεύτηκε τη χαρά της νίκης, επικρατώντας με 3-1 της Νιουκάστλ. Ο Γιούργκεν Κλοπ έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει για το τρίποντο καθώς είδε την ομάδα του να παραμένει στην δεύτερη θέση της κατάταξης με 40 βαθμούς και στο -1 από την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι.

Εκτός όμως από αυτό, ο Γερμανός τεχνικός είδε και τον Μοχάμεντ Σαλάχ να σκοράρει γι' ακόμη ένα παιχνίδι. Συγκεκριμένα ήταν το 15ο σερί ματς στην Premier League, όπου ο 29χρονος επιθετικός σκοράρει ή δίνει ασίστ, ισοφαρίζοντας το all-time ρεκόρ του Τζέιμι Βάρντι.

Αν μάλιστα, ο Σαλάχ στο επόμενο παιχνίδι σκοράρει ή δώσει τελική πάσα, τότε θα ξεπεράσει τον Άγγλο επιθετικό της Λέστερ και παράλληλα θα βρίσκεται πολύ κοντά στο να σπάσει και το ρεκόρ του Άλαν Σίρερ από το 1994, ως ο παίκτης με τη συνεισφορά στα περισσότερα γκολ πριν τα Χριστούγεννα (24 ο Σαλάχ, 25 ο Σίρερ).

15 in a row! 🔥 Mo Salah has just equalled Jamie Vardy’s record of providing a goal or an assist in 15 consecutive Premier League appearances! 🔴 pic.twitter.com/aC55keAffx

𝐀𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐡? 🆕



Mohamed Salah has been directly involved in 23 Premier League goals already this season, and could equal a record tonight.



We look at the records for goal involvements in a PL season & if Salah will go on to break it. ⬇️ #LFC