Αγουέρο: H Mάντσεστερ Σίτι στήνει άγαλμα προς τιμήν του «Κουν» έξω από το Έτιχαντ

Η Μάντσεστερ Σίτι θα τιμήσει τον Σέρχιο Αγουέρο στήνοντας άγαλμα προς τιμήν του έξω από το «Έτιχαντ», δίπλα από αυτά των Βινσέντ Κομπανί και Νταβίντ Σίλβα.

Ο Σέρχιο Αγουέρο ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης (15/12) πως λόγω καρδιακής αρρυθμίας αναγκάζεται να βάλει τέλος στη σπουδαία καριέρα του. Ο «Κουν» αναμφίβολα έχει συνδέσει το όνομα του με τη Μάντσεστερ Σίτι, αποτελώντας θρυλική μορφή της σύγχρονης ιστορίας των «Πολιτών».

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα βρέθηκε στη Βαρκελώνη για να δώσει το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου του 33χρονου επιθετικού στην οποία ανακοίνωσε την οριστική του απόφαση. Υπό τις οδηγίες του Καταλανού ο βραχύσωμος επιθετικός σκόραρε 127 φορές σε 182 παιχνίδια.

Οι «γαλάζιοι» θέλοντας να τιμήσουν τον «Κουν» θα θα στήσουν άγαλμα του Αργεντινού επιθετικού έξω από το «Έτιχαντ». Η Μάντσεστερ Σίτι τιμάει έτσι τις εμβληματικές μορφές του συλλόγου, καθώς κάτι ανάλογο έπραξε με τους Βινσέντ Κομπανί και Ντάβιντ Σίλβα.

O Aγουέρο τίμησε τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι για μια δεκαετία, έχοντας 260 γκολ σε 390 συμμετοχές, ενώ κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα, ένα FA Cup, έξι League Cup και τρία Super Cup.

