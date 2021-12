Απίστευτος Ρόι Κιν, «έκοψε» από φωτογραφία την πρώην σύζυγό του για να της ευχηθεί στα γενέθλιά της

Με έναν απίστευτο τρόπο, ο Ρόι Κιν θέλησε να ευχηθεί στην πρώτη του σύζυγο για τα γενέθλια της.

Ο άλλοτε αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αποφάσισε να κόψει από την φωτογραφία, που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, την πρώτη του γυναίκα, προκειμένου να της στείλει τις γιορτές του για τα γενέθλιά της.

Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τον αποθέωσαν, γι' αυτή την... περίεργη κι επική φωτογραφία που ανήρτησε.

Roy Keane truly is the gift that keeps on giving 😂😂😂 pic.twitter.com/XWjV2Sh8wW