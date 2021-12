Λίβερπουλ: Απαραίτητο πιστοποιητικό για το γήπεδο, υποχρεωτική μάσκα στους γύρω χώρους!

Τόσο η Λίβερπουλ όσο και η Έβερτον ανακοίνωσαν πως γίνεται υποχρεωτική η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικό τεστ για την είσοδο στο γήπεδο μετά το Plan-B της Κυβέρνησης για την μετάλλαξη Όμικρον!

Η Κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον αποφάσισε να πάρει νέα μέτρα έπειτα και από τη νέα έξαρση κρουσμάτων και τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται η μετάλλαξη Όμικρον της Covid-19.

Στο Μέρσεϊσαϊντ οι δύο σύλλογοι της πόλης, η Λίβερπουλ και η Έβερτον, προσπαθούν να οχυρωθούν απέναντι στη νόσο που ταλαιπωρεί όλο τον πλανήτη εδώ και περίπου δυο χρόνια.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, πλέον θα είναι υποχρεωτική η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικού PCR Test και σε περίπτωση που αυτά δεν υπάρχουν, οι οπαδοί θ' απομακρύνονται από το γήπεδο!

Μάλιστα, γίνεται υποχρεωτική η χρήση μάσκας στον περιβάλλοντα χώρο των γηπέδων όπου θα σημειώνεται συνωστισμός...

Fans will be asked to provide evidence of vaccination or a negative test before entering Everton's Goodison or Anfield stadium pic.twitter.com/sahTTEW9fm