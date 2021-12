Γκουαρδιόλα για Φερστάπεν: «Η επιτυχία δεν εξαρτάται πάντοτε από εσένα»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έκανε έναν παραλληλισμό με τη μάχη τίτλου στη Formula 1, λέγοντας πως αστάθμητοι παράγοντες μπορούν να καθορίσουν την επιτυχία σε ένα άθλημα.

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο θριαμβευτής του GP στο Άμπου Ντάμπι εκεί όπου κατέκτησε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στην Formula 1, κυριολεκτικά στο νήμα.

Την επιτυχία του Ολλανδού πιλότου της Red Bull, δεν μπόρεσε να μην τη σχολιάσει και ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος έκανε λόγο για τη νοοτροπία πρωταθλητή που έδειξαν οι οδηγοί της F1, αλλά παράλληλα και οι ποδοσφαιριστές του. Μεταξύ άλλων, ο Καταλανός τεχνικός των Πολιτών, αναφέρθηκε στους αστάθμητους παράγοντες, όπως το VAR ή ένας κανονισμός, που μπορούν να καθορίσουν την επιτυχία σε ένα άθλημα.

«Σε αυτή τη διοργάνωση όπως στη Formula 1 μπορεί να κάνεις τα πάντα. Ο Φερστάπεν και ο Χάμιλτον αγωνίστηκαν ως πρωταθλητές, όμως η επιτυχία δεν εξαρτάται πάντοτε από εσένα. Κάτι συμβαίνει και καθορίζει το νικητή, αλλά δεν παύουν να είναι και οι δύο πρωταθλητές.

Ο Λούις Χάμιλτον τα κατάφερε μέχρι το τέλος. Αλλά καμιά φορά, μπορεί να κάνεις τα πάντα τέλεια, να τα πηγαίνεις εξαιρετικά και στο τέλος κάτι το οποίο δεν μπορείς να ελέγξεις, καθορίζει το νικητή και ο νικητής δεν είσαι εσύ. Αυτό είναι το παράδειγμα που πήρα τη Κυριακή, το πόσο ωραίο είναι να παλεύεις συνέχεια.

Σε τελική ανάλυση, ένας κανονισμός, το VAR, μία κακή απόφαση ή πολλά άλλα πράγματα μπορούν να συμβούν και να μην κερδίσεις. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να παλεύεις όπως ο Ραχίμ στα τελευταία παιχνίδια ή όπως έκαναν οι δύο τρομεροί αθλητές της Formula 1. Αυτό είναι το μάθημα που πρέπει να κρατήσουμε. Δεν τα παράτησαν ποτέ και δεν είπαν ποτέ ότι δεν θα προσπαθήσουν. Όμως καμιά φορά μπορεί να κάνεις τα πάντα τέλεια, & να συμβεί κάτι με αποτέλεσμα να μην κερδίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πεπ.

Guardiola: "You saw in Formula 1, Verstappen and Lewis Hamilton were incredible, but sometimes the success doesn’t depend on you. In the end a law or a VAR or a bad decision and many things can happen and you don’t win. This is the lesson we have to learn."



