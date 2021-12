Μπρέντφορντ: «Περαστικά στη Γιουνάιτεντ και ανυπομονούμε να σας δούμε το 2022»

Η Μπρέντφορντ με υπέροχο μήνυμά της, στο πνεύμα των ημερών που έρχονται, θέλησε να ευχηθεί ταχεία ανάρρωση σε όσους νοσούν στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και περιμένει με χαρά τον επαναπρογραμματισμό του μεταξύ τους αγώνα.

Οι «bees» του Τόμας Φρανκ έχουν κερδίσει πολλούς οπαδούς με τη γενικότερη παρουσία τους φέτος στην Premier League. Τόσο η αγωνιστική εικόνα της ομάδας, όσο και η ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο κόσμος στο γήπεδο αλλά και η υγεία που αποπνέει ο σύλλογος, κάνουν τους νεοφώτιστους ν' αποτελούν κάτι απόλυτα ευχάριστο φέτος στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Έπειτα από την επισημοποίηση της αναβολής του αγώνα με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού που παρουσιάστηκαν στους «κόκκινους διαβόλους», η Μπρέντφορντ στη δική της ανακοίνωση για την μη διεξαγωγή του ματς ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση προς όσους επηρεάστηκαν από την νόσο και ανυπομονούμε να σας δούμε μέσα στο 2022».

Αν μη τι άλλο, πολιτισμός και ομορφιά του αθλητισμού...

❌ GAME OFF ❌



Tuesday’s visit from Manchester United has been postponed due to the ongoing COVID-19 outbreak within the visitor's squad



We wish all affected a speedy recovery and look forward to hosting #MUFC in the New Year



📄https://t.co/cIJqQ13Bi2#BrentfordFC #BREMUN pic.twitter.com/vepA8rwFzb