Premier League: Ρεκόρ με 42 κρούσματα κορονοϊού, τα περισσότερα σε μία εβδομάδα από τον Μάιο του 2020!

Για πρώτη φορά αφότου τέθηκαν σε ισχύ τα εβδομαδιαία τεστ στην Premier League, ο αριθμός των κρουσμάτων εκτινάχθηκε στα 42 την τελευταία εβδομάδα, κατά 30 περισσότερα σε σύγκριση με τα τέλη Νοεμβρίου!

Ο κορονοϊός επέστρεψε -αν έφυγε ποτέ- στην καθημερινότητα της Premier League. Μετά την έξαρση που παρουσιάστηκε στο εσωτερικό της Τότεναμ, αλλά και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε τον απολογισμό των τεστ της τελευταίας εβδομάδας, σύμφωνα με τον οποίο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έφτασαν τα 42 για το προηγούμενο επταήμερο!

Η αύξηση είναι ραγδαία, καθώς πριν από δύο εβδομάδες ο αριθμός ήταν σχεδόν υποτετραπλάσιος, με μόλις 12 κρούσματα. Μάλιστα, πρόκειται για νέο ρεκόρ στο κορυφαίο πρωτάθλημα από τον Μάιο του 2020, όταν και τέθηκαν σε ισχύ τα εβδομαδιαία τεστ για τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη των σταφ των 20 συλλόγων.

Σημειώνεται ότι τα 20 εξ αυτών αντιστοιχούν στους Σπερς, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να αγωνιστούν στο πρόσφατο ευρωπαϊκό παιχνίδι κόντρα στη Ρεν και πλέον κινδυνεύουν άμεσα με αποκλεισμό από τον όμιλο του Conference League άνευ αγώνος, αν η UEFA θεωρήσει ότι το ματς ακυρώθηκε με δική τους υπαιτιότητα (το πιο πιθανό).

