Γιουνάιτεντ: Ο Λίντελοφ είχε πρόβλημα στην αναπνοή για πάνω από δέκα λεπτά (vid)

Για περισσότερα από δέκα λεπτά, ο Βίκτορ Λίντελοφ είχε θέμα στην αναπνοή του, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι το ανησυχητικό στην κατάσταση της υγείας του.

Κόντρα στη Νόριτς στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Premier League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε με 1-0 χάρη στην εύστοχη εκτέλεση του Κριστιάνο Ρονάλντο. Όμως η νίκη επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Βίκτορ Λίντελοφ, ο οποίος αντικαταστάθηκε με θέμα στην αναπνοή του στο 74ο λεπτό του αγώνα.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Γερμανός τεχνικός της Γιουνάιτεντ Ραλφ Ράνγκνικ, ο Λίντελοφ είχε θέμα στην αναπνοή του για περισσότερα από δέκα λεπτά, κάτι που τον επηρέασε στη συνέχεια και στα αποδυτήρια, όταν και αποσύρθηκε με αναγκαστική αλλαγή από τον προπονητή του.

«Δεν θυμάται καν πώς συνέβη. Νομίζω ότι είχε μια σύγκρουση με έναν άλλο παίκτη και είχε προβλήματα να αναπνεύσει για περισσότερα από 10 λεπτά. Ο καρδιακός του ρυθμός ήταν υψηλότερος από το κανονικό και επομένως ήταν λίγο σοκαρισμένος και δεν ήξερε πώς να το αντιμετωπίσει. Μετά το παιχνίδι κάναμε κάποιες εξετάσεις με τον γιατρό και φαίνεται ότι όλα είναι εντάξει. Πρέπει ακόμα να περιμένουμε και να δούμε πώς θα τα πάει αύριο ενόψει του αγώνα με τη Μπρέντφορντ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ράνγκνικ.

