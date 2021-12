Και οι τρεις διεκδικητές της Premier League χρειάστηκαν πέναλτι για να κερδίσουν (vids)

Με την βοήθεια του πέναλτι και οι τρεις διεκδικητές του τίτλου κατάφεραν να νικήσουν τα παιχνίδια τους αυτή την αγωνιστική.

Η μάχη των Μάντσετσερ Σίτι, Λίβερπουλ και Τσέλσι για την διεκδίκηση του τίτλου συνεχίζεται. Αυτή την αγωνιστική τα τρία φαβορί για τη κατάκτηση του τίτλου, μπορεί να δυσκολεύτηκαν αλλά δεν στραβοπάτησαν, με αποτέλεσμα το «θρίλερ» για τη πρωτιά της Premier League να κορυφώνεται.

Οι «Πολίτες»... λύγισαν τη Γουλβς των δέκα παικτών, η οι «Reds» επικράτησαν με δυσκολία της Άστον Βίλα του Στίβεν Τζέραρντ, ενώ οι «Μπλε» φλέρταραν με νέα απώλεια, αλλά στο τέλος επικράτησαν της Λιντς.

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως και οι τρεις διεκδικητές του τίτλου χρειάστηκαν να κερδίσουν πέναλτι προκειμένου να βγουν νικητές από τα παιχνίδια τους. Η Σίτι με το πέναλτι του Στέρλινγκ, η Λίβερπουλ με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σαλάχ. ενώ η Τσέλσι χρειάστηκε δυο εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι του Ζορζίνιο για να υποτάξει τη Λιντς.

