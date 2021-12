Λίβερπουλ-Άστον Βίλα: Η θερμή υποδοχή του Τζέραρντ στο Άνφιλντ

Ο Στίβεν Τζέραρντ επέστρεψε για πρώτη φορά ως αντίπαλος στο «Άνφιλντ» ως προπονητής της Άστον Βίλα, και το γήπεδο που μεγαλούργησε ως ποδοσφαιριστής του επιφύλαξε μια μεγαλειώδη υποδοχή αναγνωρίζοντας την προσφορά του στους «κόκκινους».

23 ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τη μέρα που ο Στίβεν Τζέραρντ έπαιρνε το βάπτισμα του πυρός με την φανέλα της Λίβερπουλ, περνώντας ως αλλαγή σε ένα ματς κόντρα στη Μπλάκμπερν. Μετά από 710 συμμετοχές με την ομάδα της καρδιάς του, ο Άγγλος πρώην αρχηγός των «κόκκινων» επέστρεψε πια ως αντίπαλος στον τόπο που λάτρεψε και λατρεύτηκε όσο ελάχιστοι, με το Άνφιλντ να φοράει τα καλά του σ' αυτή την ιστορική μέρα.

Ο Τζέραρντ χειροκροτήθηκε από όλο το γήπεδο την στιγμή που εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο, ενώ ο ίδιος με δυσκολία συγκρατούσε την αμηχανία και την συγκίνησή του την στιγμή που ανταπέδιδε το χειροκρότημα και χαιρετούσε το προπονητικό επιτελείο των Reds.

Δείτε εδώ τις χαρακτηριστικές εικόνες:

Steven Gerrard returns to Anfield for the first time since he left the club in 2015 to a massive reception 👏 pic.twitter.com/0psxdUC1hA