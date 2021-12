Γκουαρδιόλα: Αναδείχθηκε για 10η φορά προπονητής του μήνα και πλησίασε το ρεκόρ των Φέργκιουσον και Βενγκέρ

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα κατέκτησε για 10η φορά στην προπονητική του καριέρα το βραβείο του πολυτιμότερου προπονητή και πλησίασε το ρεκόρ των Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και Αρσέν Βενγκέρ.

Σπουδαία ατομική διάκριση για τον 50χρονο Ισπανό τεχνικό, ο οποίος αναδείχθηκε πολυτιμότερος προπονητής για το μήνα Νοέμβριο, μετά τις τρεις νίκες που οδήγησε την Μάντσεστερ Σίτι στο πρωτάθλημα, κόντρα σε Γιουνάιτεντ (0-2), Έβερτον (3-0) και Γουέστ Χαμ (2-1).

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι ότι ο Πεπ Γκουαρδιόλα κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο για 10η φορά στην προπονητική του καριέρα. Στο παρελθόν μόνο οι Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και Αρσέν Βενγκέρ το είχαν κερδίσει περισσότερες φορές.

Εως τώρα ο Γκουαρδιόλα έχει οδηγήσει τους Πολίτες σε τρεις κατακτήσεις πρωταθλήματος, ενός τίτλου FA Cup, τέσσερις τίτλους League Cup και δύο τίτλους Super Cup.

🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇 Pep Guardiola has been named @BarclaysFooty Manager of the Month for the 10th time #PLAwards | @PepTeam pic.twitter.com/UmaPsFRrcY

Pep Guardiola wins Premier League Manager of the Month for the 10th time since taking over at Manchester City.



Only Alex Ferguson and Arséne Wenger have won the award more times 🏆 pic.twitter.com/YccIItq3t7