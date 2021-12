Αλεξάντερ - Άρνολντ: Καλύτερος όλων στην Premier για τον Νοέμβρη (vid)

Ο Τρεντ Αλεξάντερ – Άρνολντ και η βοήθεια που πρόσφερε στη Λίβερπουλ μέσα στον Νοέμβρη, του χάρισαν το βραβείο του κορυφαίου της Λίγκας για τον συγκεκριμένο μήνα.

Ο ΤΑΑ των «κόκκινων» κατάφερε και να σκοράρει – και μάλιστα με απευθείας εκτέλεση φάουλ – μέσα στον Νοέμβρη, άσχετα αν το έκανε σε ήττα της ομάδας του Κλοπ, ενώ, πρόσφερε 4 γκολ στους συμπαίκτες του με τις ασίστ που έβγαλε.

Το μεσημέρι της Παρασκευής έγινε γνωστό πως ο Άγγλος φουλ μπακ κατάφερε να ξεχωρίσει έναντι όλων των υπολοίπων από το κορυφαίο πρωτάθλημα για τον προηγούμενο μήνα κι έτσι, η Λίβερπουλ έκανε το 2x2, μετά τον Σαλάχ που ήταν κορυφαίος για τον Οκτώβρη.

Αξίζει να σημειωθεί πως o TAA είχε δημιουργήσει και τις περισσότερες ευκαιρίες για γκολ (10) στον μήνα που ξεχώρισε.

Trent Alexander-Arnold is the Premier League Player of the Month for November!



pic.twitter.com/VTWr52YBuU