Κριστιάνο Ρονάλντο GOAT: Ο κανόνας επιβίωσης στην Πορτογαλία

Στην Πορτογαλία υπάρχει ένας απλός κανόνας αν θες να επιβιώσεις: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.

Ένας οδηγός λεωφορείου στην Πορτογαλία πριν ξεκινήσει το δρομολόγιό του έθεσε στους επιβάτες έναν κανόνα στον οποίο έπρεπε άπαντες να συμφωνήσουν! «Πρέπει να σεβαστείτε αυτόν τον κανόνα, αν θέλετε να επιβιώσετε στην Πορτογαλία. Πιστέψτε με. Αν δεν συμφωνείτε μαζί μου υπάρχουν δύο πόρτες στα δεξιά σας.

Ο κανόνας είναι απλός. "Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο!"», τους είπε και συνέχισε ρωτώντας αν όλοι συμφωνούν μαζί του. Για να αποφανθεί στη συνέχεια πως δεν υπάρχει κάποια διαφωνία, έτσι τους ευχαρίστησε και τους ευχήθηκε καλή διαδρομή.

Φυσικά ο κύριος αστειευόταν κάτι που αντιλήφθηκαν όλοι οι επιβάτες και ξέσπασαν σε γέλια.

Δείτε το βίντεο:

In Portugal, there’s only one rule 🇵🇹⭐ @Cristiano



🎥 @IbnHattuta pic.twitter.com/y7LEJW2i3F