Γουόκερ: Έκανε έξαλλο τον Πεπ με την αποβολή, φοβούνται αύξηση της ποινής στη Σίτι (vids)

Ο Κάιλ Γουόκερ «θόλωσε» τελείως, κλώτσησε εν ψυχρώ τον αντίπαλό του, αποβλήθηκε, ο Πεπ δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε και πλέον στη Σίτι φοβούνται για την ποινή του Άγγλου φουλ μπακ.

Ο δεξιός πλάγιος οπισθοφύλακας αντίκρισε απευθείας την κόκκινη κάρτα του ρέφερι στο 82ο λεπτό, με την Λειψία να καταφέρνει να πάρει τη νίκη με το τελικό 2-1, δίχως όμως να έχει αντίκτυπο για τους «πολίτες» αυτό το αποτέλεσμα.

Έπειτα από κόντρα που είχε με τον Αντρέ Σίλβα, πήρε φόρα και τον κλώτσησε από πίσω, με αποτέλεσμα ο Γουόκερ να δει την κόκκινη κάρτα.

«Ήταν αχρείαστο, δεν θα σας πω τι έγινε στ' αποδυτήρια» είπε ο εμφανώς εκνευρισμένος Πεπ Γκουαρδιόλα, που ανησυχεί για τον παίκτη ενόψει της φάσης των «16» του Champions League.

Ναι μεν η τιμωρία του είναι μιας αγωνιστικής, όμως, το γεγονός πως το έκανε εν ψυχρώ ενδεχομένως να του αυξήσει τα ματς κατά τα οποία θα πρέπει ν' απουσιάσει...

🗣"It's a red card definitely. I'm not coming here to say what happened in the dressing room."



Pep Guardiola had no complaints with Kyle Walker's red card pic.twitter.com/N4SOX6lTlp