Άρσεναλ: Στην τρίτη χειρότερη θέση της 7ετίας μετά από 15 αγωνιστικές

Όσο κι αν ο Μικέλ Αρτέτα δείχνει ικανός να προσφέρει σταθερότητα στην Άρσεναλ, αυτή τη στιγμή η ομάδα του καταλαμβάνοντας την 7η θέση, έχει την τρίτη χειρότερη δική της επίδοση τα τελευταία εφτά χρόνια.

Οι «κανονιέρηδες» πίστεψαν πως το γκολ του Όντεγκαρντ πριν την ανάπαυλα στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Έβερτον θα ήταν ικανό να «αποτελειώσει» την προβληματισμένη και βυθισμένη στη θλίψη, ομάδα του Μπενίτεθ.

Τα «ζαχαρωτά», ωστόσο, έβγαλαν αντίδραση και κατάφεραν στο 94' να κάνουν την ανατροπή για το τελικό 2-1, έχοντας δει και δυο γκολ του Ριτσάρλισον να μην μετρούν για οφσάιντ χιλιοστών, αλλά και τον Ενκέτια να έχει δοκάρι στα τελευταία λεπτά για τους Λονδρέζους.

Η δεύτερη διαδοχική ήττα (μετά και το 3-2 από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την περασμένη Πέμπτη), άφησε την Άρσεναλ στην 7η θέση έπειτα από 15 αγωνιστικές, στην τρίτη χειρότερη δική της επίδοση σε αυτό το σημείο του πρωταθλήματος τις τελευταίες 7 σεζόν.

Φυσικά η χειρότερη όλων ήταν η περσινή με την 15η θέση και τους μόλις 17 βαθμούς, ενώ, ακόμα και την πρώτη σεζόν δίχως τον Βενγκέρ, (2018-2019), η ομάδα είχε βρεθεί στο 5ο «σκαλί» με 31 βαθμούς.

Arsenal's last seven seasons after 15 games:



2015-16: 2nd place (30 points)

2016-17: 2nd place (34 points)

2017-18: 5th place (28 points)

2018-19: 5th place (31 points)

2019-20: 10th place (19 points)

2020-21: 15th place (17 points)

2021-22: 7th place (23 points)



