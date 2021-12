Φρεντ: Εβδομάδα όνειρο, περισσότερα γκολ και από τον Κέιν! (vid)

Είτε το ήθελε, είτε όχι, ο Φρεντ σκόραρε για δεύτερη φορά στη φετινή Premier League, είχε καταλυτική συμβολή για δεύτερο σερί ματς και αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει να έχει περισσότερα γκολ από τον Κέιν στην Premier!

Μπορεί οι Μπρούνο και Τέλες να τον «δούλευαν» στο σφύριγμα της λήξης και να ισχυρίζονταν πως με το δεξί έξω από την περιοχή μόνο σέντρα θα μπορούσε να κάνει ο Φρεντ, παρ' όλα αυτά, ο χαφ της Γιουνάιτεντ χάρισε στον Ραλφ Ράνγκνικ τη νίκη στο ντεμπούτο του στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».

Αφότου την περασμένη Πέμπτη πάτησε και τραυμάτισε τον Ντε Χέα, έκανε ασίστ στον Μπρούνο και κέρδισε το πέναλτι για το 3-2 απέναντι στην Άρσεναλ, τώρα πέτυχε το μοναδικό γκολ στο ματς με την Κρίσταλ Πάλας (1-0).

Ο Φρεντ, έχει σκοράρει δυο φορές στη φετινή Premier League, ξεπερνώντας και τον Χάρι Κέιν αυτή τη στιγμή, με τον Άγγλο να έχει μόλις ένα γκολ την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στο πρωτάθλημα!

«Ρώτησα ποιος το έβαλε και όταν μου είπε ο συνεργάτης μου πως ήταν ο Φρεντ, αναρωτήθηκα: "Ο Φρεντ με το δεξί;"» είπε και ο Ράνγκνικ χαριτολογώντας μπροστά στις κάμερες για τον πρωταγωνιστή της αναμέτρησης της Κυριακής.

🗣"I had to ask my assistant coach who scored! He said Fred and I said Fred with his right foot!?" 🤣



Ralf Rangnick was not expecting Fred to score with his right foot pic.twitter.com/6PVddcxbU9