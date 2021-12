Ράνγκνικ: «Βγάζουμε το καπέλο στον Ρονάλντο» (vids)

Ο Ραλφ Ράνγκνικ μίλησε για τη πρώτη του νίκη στη τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έπλεξε το εγκώμιο του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Το ντεμπούτο του Ραλφ Ράγκνικ στη τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνοδεύτηκε με νίκη, καθώς οι «Κόκκινοι Διάβολοι» επικράτησαν με 1-0 της Κρίσταλ Πάλας χάρη στο φανατστικό γκολ του Φρεντ. Ο Γερμανός προπονητής στις δηλώσεις μετά το ντεμπούτο του εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών και για το πρώτο μισάωρο της ομάδας του, ενώ αποθέωσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο για τη συνεισφορά του στο πρέσινγκ.

«Μου προκάλεσε θετική έκπληξη η φυσική κατάσταση της ομάδας και η ένταση που είχαμε. Ήταν εκπληκτικό το πρώτο ημίωρο. Νομίζω πως παίξαμε σε πολύ υψηλό τέμπο και ένταση, πάντα με το πόδι στο γκάζι. Το μόνο που έλειπε σε αυτό το διάστημα ήταν που δεν βάλαμε ένα, δύο, τρία γκολ. Για μένα ήταν ξεκάθαρο πως δεν μπορείς να παίζεις σε αυτό το τέμπο σε όλο το ματς, αλλά ακόμα και μετά από αυτό είχαμε ακόμα τον έλεγχο του αγώνα. Μιας που το αναφέρουμε, η δουλειά του Ρονάλντο χωρίς τη μπάλα στα πόδια ήταν για να του βγάλουμε το καπέλο. Ομολογώ πως έμεινα έκπληκτος επειδή όχι μόνο παίξαμε την Πέμπτη, βραδινό ματς, αλλά είχαμε και δύο ημέρες λιγότερες συγκριτικά με την Κρίσταλ Πάλας για να ξαναβρούμε δυνάμεις», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ραλφ Ράγκνικ .

🗣"I didn't expect us to play on that level after only one and a half training days together with them. First half hour was amazing, the whole game took place in their half."



Ralf Rangnick seems very impressed with his United side and is positively surprised pic.twitter.com/7eQRVSOLW4 — Football Daily (@footballdaily) December 5, 2021

🗣"To be honest I was pleasantly surprised by the performance of the players."



Ralf Rangnick is more than happy with his first game in charge of Manchester United as they come away with three points and has no doubt that they deserved to win pic.twitter.com/K28iMzeLXS December 5, 2021