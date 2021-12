Κόρτνεϊ Χαους: O αμυντικός της Άστον Βίλα τράκαρε την αξίας 200.000 λιρών Lamborghini του σε νηπιαγωγείο (pics)

O κεντρικός αμυντικός της Άστον Βίλα, Κόρτνεϊ Χαους πέρασε τη πολυτελή Lamborghini του μέσα από μεταλλικό φράκτη σε νηπιαγωγείο.

Από καθαρή τύχη δε σκότωσε άνθρωπο ο Κόρτνεϊ Χάους τη προηγούμενη Τετάρτη (1/12). Ο κεντρικός αμυντικός της Άστον Βίλα οδηγούσε προς το «Βίλα Παρκ» για την αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι, όμως έχασε τον έλεγχο της πολυτελούς Lamborghini του, «Urus V8» και πέρασε μέσα από μεταλλικό φράχτη νηπιαγωγείου.

Το περίεργο είναι πως ο 26χρονος στόπερ έχασε τον έλεγχο του αξίας 200.000 λιρών οχήματος του σε στεγνό οδόστρωμα. Το θετικό βέβαια είναι πως δεν τραυματίστηκε κανείς από τη σύγκρουση. Aξίζει να αναφέρουμε πως το ατύχημα έγινε 25 λεπτά πριν την αναχώρηση των παιδιών από το σχολείο.

Τον Μάιο ο Χάους είχε αποκαλύψει πως είχε παρακάλεσει αστυνομικούς που τον είχαν σταματήσει για υπερβολική ταχύτητα να τον αφήσουν να φύγει, καθώς ήταν καθ' οδόν για να συναντήσει τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ στα εγκαίνια του προπονητικού κέντρου της ομάδας του.

🚨⚽️ | NEW: Aston Villa defender Kortney Hause crashed his £200k Lamborghini into the fence of a nursery school pic.twitter.com/65REBbgwol