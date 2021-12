Λίβερπουλ: Διαθέτει τα καλύτερα γρανάζια σε μια υπέροχη μηχανή των γκολ (vids)

Σκοράρει δίχως έλεος. Προκαλεί ανησυχία σε Τσέλσι και Σίτι. Η φετινή Λίβερπουλ έχει το γκολ για «όπλο» της και αυτό αποδείχθηκε με όσα κατεγράφησαν στο ντέρμπι με την Έβερτον.

Ρεκόρ 60ετίας με τουλάχιστον 2 γκολ σε 18 διαδοχικά παιχνίδια.

Ένα ντέρμπι που έμεινε τέτοιο μονάχα στη θεωρία, αφού οι «κόκκινοι» ήταν καταιγιστικοί στο μεγαλύτερο διάστημα, έφτασαν εύκολα στο 4-1 και φανέρωσαν πως η Έβερτον αυτή την εποχή δεν μπορεί να τους κοντράρει με κανέναν τρόπο.

Ο Σαλάχ συνέχισε τα δικά του, ο Χέντερσον μάλλον δεν ξέχασε το περσινό «χουνέρι» της διαιτησίας και η Λίβερπουλ του Κλοπ έχει ακόμα καπνισμένες τις κάννες της και... συνεχίζει να ρίχνει.

Liverpool become the first English top-flight team to score twice or more in 18 consecutive matches in all competitions. ⚽️⚽️#UCL pic.twitter.com/hUKwqWhm5m