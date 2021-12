Ο Ντέκλαν Ράις έκανε ευτυχισμένη μια μικρή φίλαθλο της Γουέστ Χαμ

Μπορεί η Γουέστ Χαμ να στραβοπάτησε κόντρα στην Μπράιτον (1-1) το βράδυ της Τετάρτης, αλλά μια φίλαθλος της ομάδας έφυγε από το γήπεδο ευτυχισμένη!

Η ομάδα του Ντέιβιντ Μόγες έμεινε στο 1-1 κόντρα στην Μπράιτον με τον Μοπέ να ισοφαρίζει στο 89ο λεπτό, όμως μια μικρή φίλη των «σφυριών» και μεγάλη θαυμάστρια του Ντέκλαν Ράις έζησε μια από τις πιο αξέχαστες στιγμές της ζωής της!

O 22χρονος χαφ που έχει εντυπωσιάσει φέτος με τις εμφανίσεις του όντας εκ των κορυφαίων στην πορεία της ομάδας στη φετινή Premier League, πλησίασε την κερκίδα και χάρισε στην μικρή τη φανέλα του, με την αντίδρασή της να είναι υπέροχη! Και όπως γράφει και ο επίσημος λογαριασμό της Γουέστ Χαμ στο twitter, γι αυτά τα παιδικά πρόσωπα είναι το ποδόσφαιρο!

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο:

A special moment for one of our young fans last night! What football is all about ❤️⚒ pic.twitter.com/neRMCX1TvU