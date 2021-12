Έβερτον - Λίβερπουλ: Οπαδός των «ζαχαρωτών» χλεύασε με άσεμνη χειρονομία τους νεκρούς του Χίλσμπορο (vid)

Ενα άσχημο περιστατικό διαδραματίσθηκε στο «Γκούντισον Παρκ», καθώς οπαδός της Έβερτον κάνοντας μία άσεμνη χειρονομία, χλεύασε τους 96 νεκρούς του Χίλσμπορο.

Η Λίβερπουλ δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες και κατάφερε να φύγει με τους τρεις πολύτιμους βαθμούς από το «Γκούντισον Παρκ», επικρατώντας με 4-1 της Έβερτον. Με αυτόν τον τρόπο παραμένει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και στο -2 από την πρωτοπόρο Τσέλσι.

Μετά την βαριά ήττα, ένας οπαδός των «ζαχαρωτών» προέβη σε μία απαράδεκτη και ντροπιαστική κίνηση, χλευάζοντας τους 96 νεκρούς του Χίλσμπορο.

Συγκεκριμένα, ύψωσε τα χέρια του στον αέρα και έδειξε ότι σπρώχνει με αυτά. Ετσι, θέλησε να θυμίσει στους υποστηρικτές της Λίβερπουλ την αποφράδα ημέρα της 15ης Απριλίου 1989.

Identify this prick doing the Hillsborough 'push' gestures @Everton. pic.twitter.com/13bba8u5kf