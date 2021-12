Έβερτον - Λίβερπουλ: Μια πόλη ενωμένη μετά τη δολοφονία της μικρής Ava

Δύο ομάδες. Δύο άσπονδοι εχθροί. Κι ένα πανό μπλε και κόκκινο για το μαχαίρι που έκοψε το νήμα της ζωής της 12χρονης Ava.

Ένας έφηβος μόλις 14 χρονών εμφανίστηκε στο δικαστήριο κατηγορούμενος για τη δολοφονία ενός 12χρονου κοριτσιού που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου. Η Ava White ήταν έξω με φίλους της στο κέντρο του Λίβερπουλ όταν δέχθηκε επίθεση την περασμένη Πέμπτη (25/11).

Μαχαιρώθηκε λίγο αφότου άναψαν τα χριστουγεννιάτικα φώτα της πόλης σηματοδοτώντας την έναρξη των γιορτών. Στις 20:40 τοπική ώρα. Ο έφηβος εντοπίστηκε μέσω βίντεο από κάμερα ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της 15λεπτης ακρόασης μίλησε μόνο για να επιβεβαιώσει το όνομά του.

Η Ava ενεπλάκη σε «λεκτικό καυγά» που εξελίχθηκε σε «επίθεση με μαχαίρι εναντίον της» στο κέντρο της πόλης όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας. Το μικρό κορίτσι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο αλλά λίγο αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή. Τρία άλλα αγόρια ηλικίας μεταξύ 13 και 15 ετών συνελήφθησαν ακόμα και αφέθηκαν υπό όρους ελεύθερα.

Στο ντέρμπι του Μέρσισαϊντ (1-4) το βράδυ της Τετάρτης (01/12) οι οπαδοί της Έβερτον και της Λίβερπουλ σήκωσαν ένα πανό με τα χρώματα και τα εμβλήματα και των δύο ομάδων και ένα μήνυμα που ξεπερνάει το ποδόσφαιρο.

«No more knives in our city», δηλαδή «Όχι άλλα μαχαίρια στην πόλη μας»!

«Για 90 λεπτά μπορούμε να διαφωνούμε, αλλά όταν πρόκειται για κάτι τέτοιο, είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι... είναι ένα τόσο τραγικό γεγονός», δήλωσε οπαδός των «ζαχαρωτών» σε τοπικά Μέσα.

Στο παιχνίδι κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στο 12ο λεπτό στη μνήμη της, ενώ ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ απέτισε φόρο τιμής με μια μπλούζα που φορούσε μέσα από την εμφάνισή του.

Δείτε το σχετικό πανό των φίλων της Έβερτον και της Λίβερπουλ:

Trent Alexander-Arnold unveiled an undershirt in honor of Ava White, a 12-year-old girl who was stabbed to death in Liverpool last week 🙏 pic.twitter.com/GHv6YCdeQe — cricketsoccer (@cricketsoccer) December 2, 2021