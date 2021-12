Σαλάχ: «Ντύθηκε» Τόρες κι έγραψε ιστορία στο «Γκούντισον Παρκ» (vids)

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ με τα δύο γκολ που σημείωσε κόντρα στην Έβερτον, έγινε ο πρώτος παίκτης της Λίβερπουλ που πετυχαίνει δύο γκολ σε εκτός έδρας ντέρμπι με την Έβερτον, μετά τον Φερνάντο Τόρες τον Σεπτέμβρη του 2008.

Η Λίβερπουλ δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες και κατάφερε να φύγει με τους τρεις πολύτιμους βαθμούς από το «Γκούντισον Παρκ», επικρατώντας με 4-1 της Έβερτον. Με αυτόν τον τρόπο παραμένει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και στο -2 από την πρωτοπόρο Τσέλσι.

Ενας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Λίβερπουλ, ήταν ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος επιθετικός πέτυχε βρήκε δίχτυα στο 19' και στο 64' κι έτσι έφτασε τα 13 τέρματα συνολικά στο φετινό πρωτάθλημα.

Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι με τα δύο τέρματα που σκόραρε στο «Γκούντισον Παρκ», «ξέθαψε» και ένα στοιχειωμένο στατιστικό, που κρατούσε από το 2008 ο Φερνάντο Τόρες.

Συγκεκριμένα, ο Σαλάχ έγινε ο πρώτος παίκτης της Λίβερπουλ που πετυχαίνει δύο γκολ σε εκτός έδρας ντέρμπι με την Έβερτον, μετά τον παλαίμαχο Ισπανό επιθετικό τον Σεπτέμβρη του 2008.

2 - Mohamed Salah is the first Liverpool player to score twice away at Everton in the Merseyside derby since Fernando Torres in September 2008. Bracing.