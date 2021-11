Πέθανε ο θρυλικός φορ των Λίβερπουλ και Άρσεναλ, Ρέι Κένεντι

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο εμβληματικός φορ των Λίβερπουλ και Άρσεναλ, Ρέι Κένεντι.

Πιο «φτωχό» το αγγλικό ποδόσφαιρο, αφού «έφυγε» από τη ζωή ο εμβληματικός επιθετικός, Ρέι Κένεντι. Ο θρυλικός φορ των Λίβερπουλ και Άρσεναλ πέθανε σε ηλικία 70 ετών. Ο ίδιος έδινε για δεκαετίες μάχη με τη νόσο Πάρκινσον.

Στους «Gunners» αγωνίστηκε για μια εξαετία (1968-1974) έχοντας 213 συμμετοχές και 71 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο. Επόμενος σταθμός στην καριέρα του το Λίβερπουλ, όπου με τη φανέλα των Reds σε οκτώ χρόνια παρουσίας (1974-82) πανηγύρισε τέσσερα πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα Πρωταθλητριών, δύο Κύπελλα Αγγλίας και ένα Κύπελλο UEFA. Ως παίκτης της Λίβερπουλ μέτρησε 393 συμμετοχές, ενώ πέτυχε 72 γκολ.

Ενας σπουδαίος παίκτης με θρυλικά γκολ, όπως το τέρμα... τίτλου με την Αρσεναλ στην έδρα της Τότεναμ (1971), αλλά και αυτό απέναντι στη Μπάγερν το 1981 για τα ημιτελικά του Πρωταθλητριών. Τρία χρόνια έπειτα από αυτή τη μαγική στιγμή διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον. Λίβερπουλ και Άρσεναλ είχαν βοηθήσει το 1991 στη συγκέντρωση χρημάτων για τη συνέχιση της θεραπείας του.Αργότερα αναγκάστηκε να πουλήσει τα μετάλλιά του. Ο θρυλικός προπονητής, Μπομπ Πέισλι τον περιέγραψε ως «έναν από τους καλύτερους παίκτες της Λίβερπουλ και ίσως τον πιο υποβαθμισμένο». «Θρηνούμε τον θρυλικό πρώην παίκτη μας Ρέι Κένεντι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Οι σκέψεις όλων στο σύλλογο είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Ray σε αυτή τη θλιβερή και δύσκολη στιγμή» τόνισε η Λίβερπουλ.

We are mourning legendary former player Ray Kennedy, who has passed away at the age of 70.



The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Ray’s family and friends at this sad and difficult time.



Rest in peace Ray, 1951-2021