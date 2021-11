Βάρντι: Κορυφαίος σκόρερ ηλικίας 30+ στην Premier League (vid)

Δυο γκολ στην Γουότφορντ του Ρανιέρι, 127 στο σύνολο στην Premier League και ο Τζέιμι Βάρντι είναι πλέον στα ίσια με τον Ίαν Ράιτ για τον κορυφαίο σκόρερ από την ηλικία των 30+ στο κορυφαίο πρωτάθλημα!

Αν και μέχρι τα 27 του δεν είχε καν ακουμπήσει μπάλα στον αγωνιστικό χώρο ως μέλος ομάδας της πρώτης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο Τζέιμι Βάρντι έχει γράψει τρομερή ιστορία με τη φανέλα της Λέστερ από την ημέρα που βρέθηκε στο προσκήνιο της Premier League.

Το απόγευμα της Κυριακής σκόραρε δις απέναντι στην Γουότφορντ του Ρανιέρι για να βοηθήσει στη διαμόρφωση του τελικού 4-2 και έφτασε στα 127 τέρματα στο κορυφαίο επίπεδο.

Παράλληλα, κατάφερε από την ηλικία των 30 και μετά να πετύχει 93 γκολ, επίδοση που τον κατέταξε στην κορυφή των σκόρερ μετά τα πρώτα -άντα, ισοφαρίζοντας τον Ίαν Ράιτ.

Από κάτω του βρίσκονται θρύλοι όπως οι Άλαν Σίρερ (84), Φρανκ Λάμπαρντ (82) και Τέντι Σέρινγχαμ (77).

The most #PL goals aged 30 and over:



✨ 9️⃣3️⃣ Jamie Vardy ✨

9️⃣3️⃣ Ian Wright

8️⃣4️⃣ Alan Shearer

8️⃣2️⃣ Frank Lampard

7️⃣7️⃣ Teddy Sheringham@vardy7 x @LCFC pic.twitter.com/3O0kTx9aZ2