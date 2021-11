Γκουντογκάν: Ο μεγαλύτερος γκολτζής ως χαφ, δίχως να εκτελεί πέναλτι

Τρίτο γκολ για φέτος, 16ο σε επίπεδο πρωταθλήματος από πέρυσι και ο Ιλκάι Γκουντογκάν είναι ο μεγαλύτερος γκολτζής ως μέσος του πρωταθλήματος, δίχως να στήνει τη μπάλα στην άσπρη βούλα!

Ο Γερμανός χαφ της Μάντσεστερ Σίτι ήταν εκείνος που τη στιγμή της χιονοθύελλας στο Μάντσεστερ και με τον αγωνιστικό χώρο να έχει καλυφθεί από το χιόνι και να έχει γίνει κάτασπρος, κατάφερε να βρει τη μπάλα από το γύρισμα που του έγινε στην περιοχή για να ανοίξει το σκορ στο 2-1 των «πολιτών» επί της Γουέστ Χαμ.

Αυτό ήταν το 3ο φετινό του τέρμα μετά τα ματς με τις Άρσεναλ και Μπράιτον και 16ο συνολικά από την έναρξη της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.

Το αξιοσημείωτο με τον έμπειρο μέσο είναι πως σε 37 εμφανίσεις στην Premier από την περασμένη ποδοσφαιρική χρονιά, έχει καταφέρει να σκοράρει 15 φορές δίχως να πρόκειται για πέναλτι και αυτό τον κάνει τον μεγαλύτερο γκολτζή με αυτή την ιδιαιτερότητα, από όλους τους υπόλοιπους μέσους της λαμπερής Λίγκας!

❄️❄️❄️@IlkayGuendogan has scored 15 non-penalty goals in 37 @premierleague appearances since the start of last season - the most of any midfielder! #ManCity pic.twitter.com/BWgEDGatjf