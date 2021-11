Κριστιάνο: Δεν μιλιόταν μετά το τέλος του αγώνα με την Τσέλσι (vid)

Η κάμερα «έπιασε» τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να περπατά προς την φυσούνα εμφανώς απογοητευμένος με το ισόπαλο αποτέλεσμα με την Τσέλσι (1-1).

Ο Πορτογάλος αστέρας δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος με την απόδοσή του αλλά και με το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε στο βασικό σχήμα στο ντέρμπι με την Τσέλσι (1-1) και πέρασε ως αλλαγή στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης.

Με το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα, ο Κριστιάνο δεν είχε όρεξη για χειραψίες με τους αντιπάλους του, γι' αυτό και έσπευσε στα αποδυτήρια της Γιουνάιτεντ.

Οπως αναφέρει μάλιστα η «Daily Mail», αγνόησε και τους οπαδούς των «κόκκινων διαβόλων» που του ζητούσαν μια αναμνηστική φωτογραφία και αποχώρησε μονολογώντας.

Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς και στο ματς με τη Έβερτον τον περασμένο μήνα δεν είχε ξεκινήσει στο βασικό σχήμα της ομάδας του και είχε αποχωρήσει για τα αποδυτήρια εκνευρισμένος.

🗣 "He's not come back to Manchester United to sit on the bench."



Roy Keane says Cristiano Ronaldo had to play today and doesn't understand why he was on the bench pic.twitter.com/P2NVBJI26e