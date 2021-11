Σαλάχ: Φοβερό ρεκόρ σε γκολ-ασίστ, πίσω μόνο από Σίρερ-Ανρί!

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ «σέρβιρε» με το δεξί στον Ντιόγκο Ζότα για το 2-0 της Λίβερπουλ κόντρα στην Σαουθάμπτον, κατέγραψε την 42η ασίστ της καριέρας του στην Premier League και βρέθηκε στην τρίτη θέση μιας πολύ ιδιαίτερης λίστας.

Πρόκειται αναμφίβολα για μία από τις κορυφαίες (αν όχι την κορυφαία) μεταγραφική κίνηση της εποχής Κλοπ για τη Λίβερπουλ. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2017 από τη Ρόμα έναντι του ποσού των 45 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που φρόντισε πολύ σύντομα να αποσβέσει. Ειδικά την φετινή χρονιά ο Αιγύπτιος έχει βαλθεί να τερματίσει όλα τα κοντέρ, αφού σε 13 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα μετράει 11 γκολ και 8 ασίστ!

Η 8η ασίστ του ήρθε στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης της Λίβερπουλ με την Σαουθάμπτον στο Άνφιλντ, και έτσι ο Σαλάχ έφτασε συνολικά τα 150 γκολ+ασίστ στο αγγλικό πρωτάθλημα! Ο επιθετικός της Λίβερπουλ μάλιστα κατάφερε να φτάσει σε αυτό το νούμερο σε μόλις 171 ματς της Premier League, όντας ο γρηγορότερος που το πετυχαίνει μετά από τον Άλαν Σίρερ και τον Τιερί Ανρί!

Συγκεκριμένα, ο Σίρερ χρειάστηκε μόνο 148 συμμετοχές με τις φανέλες των Σαουθάμπτον, Μπλάκμπερν και της αγαπημένης του Νιουκάστλ, ενώ ο Ανρί 163 παιχνίδια με την φανέλα της Άρσεναλ.

Δείτε εδώ την ιστορική ασίστ του Σαλάχ:

150 - Mohamed Salah has now been directly involved in 150 Premier League goals in his 171 games in the competition (108 goals, 42 assists) - only Alan Shearer and Thierry Henry reached 150 goal involvements in fewer games than the Egyptian. Elite. #LIVSOU pic.twitter.com/T1KJD6gfUU