Μπρέντφορντ: Δεν θα κυκλοφορήσει φανέλες για τη νέα σεζόν για να βοηθήσει οικονομικά τους οπαδούς της (vid)

Η Μπρέντφορντ, ενόψει της νέας σεζόν, ανακοίνωσε ότι δεν θα κυκλοφορήσει νέες εμφανίσεις προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά τους φιλάθλους της αλλά και το περιβάλλον.

Σε μία αξιέπαινη κίνηση προχώρησε η νεοφώτιστη της Premier League, Μπρέντφορντ, καθώς στην προσπάθειά της να βοηθήσει οικονομικά τους φιλάθλους της αλλά και να βοηθήσει το περιβάλλον ανακοίνωσε ότι δεν θα κυκλοφορήσει νέες φανέλες τη νέα σεζόν.

Επίσης, με αυτή τη κίνηση οι ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου θέλουν να τιμήσουν την παρουσία της Μπρέντφορντ στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας, ύστερα από 74 ολόκληρα χρόνια.

