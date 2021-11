Επικός διάλογος Σμάιχελ - Κάραγκερ: «Πήρατε ένα πρωτάθλημα στη Λίβερπουλ και βγάλατε γλώσσα» (vid)

Πίτερ Σμάιχελ και Τζέιμι Κάραγκερ είχαν έναν απολαυστικό διάλογο «on-air» με τον Δανό παλαίμαχο πορτιέρε να την... λέει στον εμβληματικό αμυντικό της Λίβερπουλ,

Ενας διάλογος που θα θέλαμε σίγουρα να δούμε και στην Ελλάδα. Ο Πίτερ Σμάιχελ ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Τζέιμι Κάραγκερ και του Μίκα Ρίτσαρντς, για να σχολιάσει το ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Βιγιαρεάλ στο Champions League.

Οταν ο Δανός παλαίμαχος γκολκίπερ ρωτήθηκε για το αν αν θα δεχόταν ο ίδιος να κάτσει στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» απάντησε λέγοντας: «Φυσικά, θα έκανα τα πάντα γι’ αυτή την ομάδα, θα τη βοηθούσα με όποιο τρόπο μπορώ»,

Για να έρθει ο Κάραγκερ μετά την απάντηση του Σμάιχελ και να τον ρωτήσει: «Δεν είχες πάει στη Μάντσεστερ Σίτι;». Αμέσως άπαντες στο στούντιο «λύθηκαν» στα γέλια με τον Σμάιχελ πάντως να αντεπιτίθεται και να απαντάει στον Κάραγκερ, λέγοντας: «Τι συμβαίνει μ’ εσένα; Από τότε που η ομάδα σου (σ.σ. η Λίβερπουλ) πήρε ένα πρωτάθλημα, έβγαλες γλώσσα και μας κοιτάζεις όλους υποτιμητικά»!

"You signed for Man City, didn't you?"



"What's really interesting is, after your club won one Premier League..."@MicahRichards tried to be serious but @Carra23 and @Pschmeichel1 couldn't resist taking shots 😂 pic.twitter.com/ROg6r2MWIX