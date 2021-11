Κριστιάνο Ρονάλντο: Για πέμπτη σερί σεζόν η ομάδα του αλλάζει προπονητή

Από το καλοκαίρι του 2018 και τον Ζινεντίν Ζιντάν ως και την πρόσφατη απόλυση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, κάθε προπονητής με τον οποίο συνεργάζεται στην ομάδα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχωρεί μεσούσης ή στο τέλος της περιόδου.

Το γυαλί είχε «ραγίσει» προ πολλού και δεν γινόταν να ξανακολλήσει στην περίπτωση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Νορβηγός τεχνικός απολύθηκε μετά από δυόμιση χρόνια στο τιμόνι των Κόκκινων Διαβόλων, υποχρεώνοντας τον άλλοτε συμπαίκτη του και για μερικούς μήνες βασικό του επιθετικό, Κριστιάνο Ρονάλντο να αποχαιρετίσει άλλον έναν προπονητή την τελευταία πενταετία.

Μετά και την αποχώρηση του Όλε, ο CR7 βιώνει για πέμπτη σερί σεζόν -και για πρώτη μεσούσης της περιόδου- το ίδιο έργο, αυτό της αλλαγής προπονητή. Η αρχή έγινε με τον Ζινεντίν Ζιντάν στην τελευταία του χρονιά στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2017-18, όταν ο Γάλλος τεχνικός ανακοίνωσε ξαφνικά την απόφασή του να φύγει μετά τον νικηφόρο τελικό του Champions League στο Κίεβο.

Ακολούθησαν τρεις διαδοχικές χρονιές με τη Γιουβέντους, με ισάριθμους coach στην τεχνική ηγεσία. Το 2019 ήταν ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι που αποχώρησε, το 2020 ο Μαουρίτσιο Σάρι και το 2021 ο πρωτάρης, Αντρέα Πίρλο, αμφότεροι οι δύο τελευταίοι μετά από μόλις μία σεζόν στη Γηραιά Κυρία.

Φέτος, το μοτίβο όχι απλά δεν έσπασε, αλλά επιβεβαιώθηκε από τον Νοέμβριο κιόλας και πλέον ο CR7 περιμένει να μάθει αν ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο θα γίνει όπως όλα δείχνουν τις τελευταίες ώρες ο έκτος κατά σειρά προπονητής του τα τελευταία τρία χρόνια.

