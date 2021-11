Μεντί – Τσεχ: Ο μαθητής έπιασε τον δάσκαλο στην Τσέλσι

Ο Εντουάρντ Μεντί κατάφερε κάτι σπουδαίο με το clean sheet που κράτησε στη νίκη (3-0) της Τσέλσι επί της Λέστερ, δικαιώνοντας απόλυτα τον Πετρ Τσεχ που τον επέλεξε το καλοκαίρι του 2020.

Ο Σενεγαλέζος πορτιέρε έκανε μερικές εντυπωσιακές επεμβάσεις το μεσημέρι του Σαββάτου στο King Power Stadium για να μην παραβιαστεί η εστία του και η αλήθεια είναι πως το αποτέλεσμα του αγώνα αδικεί τους «μπλε» που θα μπορούσαν να έχουν πετύχει περισσότερα γκολ, ενώ, τους ακυρώθηκαν και δυο τέρματα για οφσάιντ.

Ο Μεντί αρχίζει και κάνει τ' όνομά του απόλυτα συνυφασμένο με τα clean sheets στην θητεία του στο λονδρέζικο κλαμπ και κάπως έτσι έφτασε πλέον στα 35, σε 60 συμμετοχές που έχει μετρήσει μέχρι και αυτή τη στιγμή στην ομάδα.

Ο Πετρ Τσεχ, ως γνωστόν, είναι άνθρωπος που τον είχε επιλέξει για τη μεταγραφή από τη Ρεν.

Μάλιστα έχει ασχοληθεί αρκετά μαζί του και στις προπονήσεις της Τσέλσι. Πέρα από την ίδια διαδρομή που έχουν κάνει, αφού και ο παλαίμαχος τερματοφύλακας το 2004 βρέθηκε από τη Ρεν στο «Στάμφορντ Μπριτζ», έχουν πλέον και τις ίδιες επιδόσεις.

Και ο Τσεχ είχε 35 clean sheets στα πρώτα 60 παιχνίδια του ως μέλος των «μπλε», κάτι που είδε να επαναλαμβάνεται εν έτει 2021 από τον Μεντί, τον οποίο εκείνος εμπιστεύθηκε και πρότεινε στην Τσέλσι.

