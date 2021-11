Λίβερπουλ: Ο Φαν Ντάικ πανηγύρισε το γκολ του Ζότα πριν καν εκείνος ντριμπλάρει Γουάιτ και Ράμσντεϊλ! (pic)

Ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ έχει τέτοια εμπιστοσύνη στους συμπαίκτες του στην επίθεση της Λίβερπουλ κι εκείνοι τον δικαιώνουν κάθε φορά όταν βιάζεται να πανηγυρίσει. Το έκανε και απέναντι στην Άρσεναλ...

Ο Ολλανδός αμυντικός συνηθίζει όταν αντιλαμβάνεται πως οι αρμόδιοι για το σκοράρισμα βρίσκονται σε θέση βολής, να σηκώνει τα χέρια και να περιμένει το γκολ για να τρέξει να πανηγυρίσει.

Το κάνει συνήθως με τον Σαλάχ που από την πλευρά του φροντίζει να μην κόψει τη χαρά του υψηλόσωμου στόπερ και στο πρόσφατο ντέρμπι με την Άρσεναλ το έκανε αυτό ο Ντιόγο Ζότα.

Ο Πορτογάλος έχει πετύχει πλέον πέντε τέρματα σε ματς πρωταθλήματος απέναντι στους «κανονιέρηδες» και ήταν εκείνος που έγραψε το προσωρινό 2-0 στο «Άνφιλντ» από το λάθος στην άμυνα των Λονδρέζων.

Προτού καν ο σκόρερ «ξαπλώσει» τον Γουάιτ, ο Φαν Ντάικ απλά περίμενε πλέον το γκολ, με τον Ζότα να περνάει και τον Άγγλο αμυντικό και τον Ράμσντεϊλ που βιάστηκε να πέσει αριστερά...

