Σίτι: Ο Ρόδρι χάζευε την «φωτοβολίδα» του στο video-wall του γηπέδου (vid)

Ο Ρόδρι σκόραρε ξανά με κεραυνό εκτός περιοχής και όταν τελείωσε τον πανηγυρισμό του κοιτούσε την οθόνη του Etihad για ν' απολαύσει το τρομερό γκολ που πέτυχε απέναντι στην Έβερτον.

Και τα τέσσερα γκολ του σε open-play με τη φανέλα των «πολιτών» έχουν έρθει έξω από το «κουτί» του αντίπαλου τερματοφύλακα.

Ο Ρόδρι έχει εμπιστοσύνη στο πόδι του κι όταν το δοκιμάζει με καλές προϋποθέσεις, σημειώνονται εντυπωσιακά γκολ όπως αυτό της Κυριακής απέναντι στην Έβερτον.

Μάλιστα, όταν σηκώθηκε ο Πίκφορντ απλά ξεφύσηξε και η έκφρασή του ήταν τέτοια που ήξερε πως δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα για να σταματήσει το σουτ.

Ο Ισπανός χαφ μόλις τελείωσε με τον πανηγυρισμό του γύρισε προς το video – wall του γηπέδου και έβλεπε τα replay από την «οβίδα» που εξαπέλυσε.

Rodri loved his goal so much, he just HAD to watch it back on the big screen! 🥰💙 @ManCity pic.twitter.com/AdlzJIV9un