Μάντσεστερ Σίτι: Ο Γκρίλις διέψευσε ότι έβγαινε με τρεις γυναίκες ταυτόχρονα

Τέλος στις φήμες και τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να βγαίνει ταυτόχρονα με τρεις γυναίκες την ίδια περίοδο, έβαλε ο μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Τζακ Γκρίλις.

Το τελευταίο διάστημα στην Αγγλία είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι ο αστέρας της Μάντσεστερ Σίτι, Τζακ Γκρίλις, έβγαινε την ίδιο περίοδο με τρεις γυναίκες.

Συγκεκριμένα, με την ηθοποιό Εμιλι Ατάκ και τη νικήτρια του Love Island, Άμπερ Τζιλ, την ίδια στιγμή που είναι σε σχέση με τον παιδικό του έρωτα, την Σάσα Άτγουντ.

Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, ο Γκρίλις διέψευσε αυτές τις φήμες εξαπολύοντας παράλληλα και επίθεση στα Μέσα Ενημέρωσης.

«Σας παρακαλώ, μην πιστεύετε ότι διαβάζεται στις εφημερίδες. Τα δύο μεγαλύτερα ψέματα των εφημερίδων. "Μία πηγή είπε" και "ένας κοντινός του φίλος είπε"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

according to my sources,Jack Grealish has been dating Amber Gill as well as Emily Atack...



Icardi should come out,cos we finally got a worthy competitor for him😂😂 pic.twitter.com/x2oQYyIpro