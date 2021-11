Φαν ντε Μπεεκ: Τώρα μπορεί και να ήρθε η ώρα του (vids)

Ο Ντόνι Φαν ντε Μπεεκ δεδομένα είναι τρομερά αδικημένος. Ο Σόλσκιερ δεν τον εμπιστεύθηκε ποτέ. Ο Ολλανδός ήταν εκεί στο τελευταίο ματς του Νορβηγού στη Γιουνάιτεντ. Και ίσως έκανε τη δική του νέα αρχή.

Ένα από τα παιδιά για τα οποία ο Άγιαξ θα πρέπει να είναι υπερήφανος. Ένα από τα παιδιά που ξεκίνησαν από τον Αίαντα, φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του συλλόγου του Άμστερνταμ όταν ήταν πιτσιρικάκι, έζησε μεγάλες στιγμές με το κλαμπ και το καλοκαίρι του 2020 αποφάσισε το επόμενο βήμα. Μόνο που τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ διαφορετικά από αυτά που ονειρευόταν.

Και μπορεί αυτό να συμβαίνει παντού και οι καταστάσεις να μην είναι πάντα αυτές που έχει σχεδιάσει ο καθένας, ωστόσο, ο Φαν ντε Μπεεκ ίσως και να έλαβε ένα σημάδι από την μοίρα για να κυνηγήσει τώρα, πιο πολύ από ποτέ, τη δικαίωσή του.

«Είναι απίστευτος επαγγελματίας και πολύ καλός παίκτης. Ποτέ δεν έχει απογοητεύσει ούτε εμένα, ούτε την ομάδα, ούτε τον κόσμο, ούτε την οικογένειά του με τέτοια νοοτροπία που έχει. Ο τρόπος που προσεγγίζει κάθε ματς και κάθε προπόνηση είναι ιδανικός. Δεν μπορώ να του καταλογίσω τίποτα αρνητικό» είχε πει πριν από λίγο καιρό ο Σόλσκιερ για εκείνον...

Απίθανο είναι το στατιστικό στοιχείο που λέει πως ο Ντόνι Φαν ντε Μπεεκ πριν από τη συμμετοχή του στο δεύτερο ημίχρονο της Σαββατιάτικης αναμέτρησης με την Γουότφορντ είχε αγωνιστεί μονάχα 16 λεπτά στην φετινή Premier League!

Ένας ποδοσφαιριστής που αποκτήθηκε για να βοηθήσει σημαντικά στο χώρο του κέντρου, έχοντας μείνει πιστός στον Άγιαξ και την σεζόν 2019-2020 προτού εξαργυρώσει το μαγικό 2019 όπου ο Αίαντας έφτασε στα ημιτελικά του Champions League, δεν μπορούσε να κερδίσει μια θέση στα πλάνα του Σόλσκιερ.

Ο Νορβηγός όποτε είχε κληθεί να μιλήσει για τον 24χρονο χαφ έκανε λόγο για έναν παίκτη που δούλευε πολύ σκληρά, όμως, αυτό δεν το επιβεβαίωνε ο πρώην, πλέον, κόουτς της Γιουνάιτεντ όταν ερχόταν η ώρα να καταρτίσει τα πλάνα του για τις αναμετρήσεις των «κόκκινων διαβόλων».

Ο Ντόνι Φαν ντε Μπεεκ είχε παίξει 10 λεπτά στο ντέρμπι με τη Σίτι στο «Ολντ Τράφορντ», άλλα 6 λεπτά στο 4-1 επί της Νιούκαστλ στο ντεμπούτο του Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την επιστροφή του στο Μάντσεστερ, για να φτάσει πλέον ο Ολλανδός να παίξει ένα ημίχρονο στο Vicarage Road και να είναι... ο κορυφαίος της ομάδας του!

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους στο ματς του Σαββάτου ο Ντόνι Φαν ντε Μπεεκ κατάφερε να βρει αμέσως δίχτυα από ασίστ του Κριστιάνο Ρονάλντο για να μειώσει προσωρινά σε 2-1 για τη Γιουνάιτεντ. Ήταν τέτοια η διάθεσή του και η φρεσκάδα που προσπάθησε να δώσει στην ομάδα του που επιχείρησε να ξεσηκώσει τους συμπαίκτες του. Να τους μεταδώσει το καθαρό του μυαλό και την αυτοπεποίθησή του και έκανε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο.

Έτρεχε, μάρκαρε, πίεζε, έπεφτε στα πόδια των αντιπάλων του, προσπαθούσε να δώσει κουράγιο σε χαμένες μπάλες και λανθασμένες επιλογές των υπόλοιπων στον αγωνιστικό χώρο.

Έδειξε πυγμή και διάθεση που είχε ήδη αρχίσει να φεύγει από την ψυχοσύνθεση των συμπαικτών του μετά το κάκιστο πρώτο ημίχρονο που είχαν κάνει. Ο Ντόνι Φαν ντε Μπεεκ με τις 36 μεταβιβάσεις, τις 4 ανακτήσεις της κατοχής και τη δημιουργία 3 ευκαιριών για γκολ, φυσικά δεν ήταν αρκετός μόνος του. Όμως, έδειξε ακόμα μια φορά πόσο πολύ έχει αδικηθεί...

Donny van de Beek has created more chances today than any of his teammates [3] despite only coming on at half-time.



An impressive individual performance. 🇳🇱 pic.twitter.com/lcASDjQhrP