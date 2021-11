Ρονάλντο: Πικάρισμα στον Πορτογάλο από τον λογαριασμό της Γουότφορντ

Μετά την εμφατική νίκη της Γουότφορντ επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χτες το απόγευμα, οι «σφήκες» θέλησαν να διακωμωδήσουν ένα ποστάρισμα του Κριστιάνο Ρονάλντο στα social media.

Η Γουότφορντ σόκαρε χθες το απόγευμα την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, διασύροντάς την με 4-1 στο «Vicarage Road». Η ταπεινωτική αυτή ήττα έφερε εξελίξεις στο στρατόπεδο των «Κόκκινων Διαβόλων», με την απόφαση για διαζύγιο με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ να είναι πια ειλημμένη και την κατάσταση στο «Ολντ Τράφορντ» να βρίθει από εσωστρέφεια και απογοήτευση.

Εντελώς αντίθετη είναι φυσικά η εικόνα για τους νικητές της χθεσινής αναμέτρησης. Η Γουότφορντ με τη νίκη αυτή κατάφερε να αυξήσει την διαφορά της από την επικίνδυνη ζώνη στους 4 βαθμούς, ενώ ο θρίαμβος επί ενός τόσο μεγάλου αντιπάλου έχει φέρει ενθουσιασμό στις τάξεις της ομάδας.

Χαρακτηριστικό είναι ένα tweet του επίσημου λογαριασμού της Γουότφορντ, το οποίο «απαντάει» σε αντίστοιχο του Κριστιάνο Ρονάλντο!

Ο Πορτογάλος πριν το παιχνίδι έγραψε στο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο το εξής μήνυμα:

«Ήρθε η ώρα για ακόμα μια φορά να σηκώσουμε τα μανίκια και να τελειώσουμε τη δουλειά! Πάμε να κυνηγήσουμε τους στόχους μας αυτή τη χρονιά».

Οι «σφήκες» δεν άφησαν την συγκεκριμένη ανάρτηση ασχολίαστη, αφού μετά το παιχνίδι πόσταραν στον επίσημο λογαριασμό τους τα highlights του θριάμβου τους, γράφοντας:

«Σηκώσαμε τα μανίκια και τελειώσαμε τη δουλειά»!

Δείτε εδώ το tweet του Ρονάλντο:

Time to role up the sleeves once again and just get the job done! Let’s chase what we are trying to achieve this season! 💪🏽 #MUFC pic.twitter.com/vgE4lYv8tv